Kuşadası'na iki kruvaziyer ile 1500 turist geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuşadası'na iki kruvaziyer ile 1500 turist geldi - Son Dakika

Kuşadası'na iki kruvaziyer ile 1500 turist geldi

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası İlçesindeki Ege Port Limanı'na iki kruvaziyer ile 1500 turist giriş yaptı.

Aydın'ın Kuşadası İlçesindeki Ege Port Limanı'na iki kruvaziyer ile 1500 turist giriş yaptı.

Sabah saatlerinde limana, Norveç bandıralı kruvaziyer Viking Star ve Malta bandıralı kruvaziyer Celestyal Cyrstal yanaştı.

Viking Star ile 930 yolcu ve 602 kişilik mürettabatın, Celestyal Crystal ile 570 yolcu ve 406 kişilik mürettabatın limana giriş yaptığı belirtildi.

Gemilerden inen yolcuların bir kısmı, tur kapsamında otobüslerle Efes ve Meryemana turuna çıkarken, tur programına katılmayan yolcular Kuşadası çarşılarında alışveriş yapıp gezmeyi tercih etti.

Kuşadası Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, bu ay toplam 9 gemi seferinin gerçekleşeceğini belirterek, şunları söyledi:

"2019'un son kruvaziyer gemisini 29 Aralık'ta ağırlayıp veda ettikten sonra, 2020'nin ilk gemi seferini 5 Ocak'ta karşılayacağız. 2020 ile birlikte Türkiye kruvaziyer turizminde güçlü bir toparlanma dönemine girecek. Bugünden gelen gemi rezervasyonlarına baktığımızda özellikle 2021 ve 2022 yıllarında hızlı büyüme ivmesi öngörüyoruz. Tüm bunları söylerken dünya çapında her yıl yüzde 10'a yakın bir hızla büyüyen küresel kruvaziyer pazarının da altın yıllarını yaşadığını belirtmemiz lazım. Ülkemiz sunduğu cazibe ile kruvaziyer turizmi için vazgeçilmez bir pazar."

Kuşadası'na iki kruvaziyer ile 1500 turist geldi

Kuşadası, turist, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Lösemi hastası Burak, Galatasaray maçını izledikten 2 ay sonra hayatını kaybetti
(Özel) Ege'nin dev projesi 'Honaz Tüneli'nde sona yaklaşıldı Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı Boğaz'da bu kadar da olmaz denilen görüntüler! Vatandaş telefonuna sarıldı, anı ölümsüzleştirdi

Son Dakika Haberleri
17:31 Çanakkale-küçükkuyu'da dev dalgalar sahili dövdü - Son Dakika
17:30 Suriye'den Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 25 bin oldu (3) - Son Dakika
17:30 Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi gerçek oldu, evi kamyonla taşıdı - Son Dakika
17:26 Gümüşhane'de yolcu otobüsünde 1 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
17:23 İnegöllüler Doğu Türkistan için yürüdü - Son Dakika
16:49 Boğaz'da bu kadar da olmaz denilen görüntüler! Vatandaş telefonuna sarıldı, anı ölümsüzleştirdi - Son Dakika
13:12 Nefes borusuna kaçan çay öldürüyordu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 17:31:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuşadası'na iki kruvaziyer ile 1500 turist geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]