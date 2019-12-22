Kuşadası'na iki kruvaziyer ile 1500 turist geldi - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası İlçesindeki Ege Port Limanı'na iki kruvaziyer ile 1500 turist giriş yaptı.

Sabah saatlerinde limana, Norveç bandıralı kruvaziyer Viking Star ve Malta bandıralı kruvaziyer Celestyal Cyrstal yanaştı.

Viking Star ile 930 yolcu ve 602 kişilik mürettabatın, Celestyal Crystal ile 570 yolcu ve 406 kişilik mürettabatın limana giriş yaptığı belirtildi.

Gemilerden inen yolcuların bir kısmı, tur kapsamında otobüslerle Efes ve Meryemana turuna çıkarken, tur programına katılmayan yolcular Kuşadası çarşılarında alışveriş yapıp gezmeyi tercih etti.

Kuşadası Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, bu ay toplam 9 gemi seferinin gerçekleşeceğini belirterek, şunları söyledi:

"2019'un son kruvaziyer gemisini 29 Aralık'ta ağırlayıp veda ettikten sonra, 2020'nin ilk gemi seferini 5 Ocak'ta karşılayacağız. 2020 ile birlikte Türkiye kruvaziyer turizminde güçlü bir toparlanma dönemine girecek. Bugünden gelen gemi rezervasyonlarına baktığımızda özellikle 2021 ve 2022 yıllarında hızlı büyüme ivmesi öngörüyoruz. Tüm bunları söylerken dünya çapında her yıl yüzde 10'a yakın bir hızla büyüyen küresel kruvaziyer pazarının da altın yıllarını yaşadığını belirtmemiz lazım. Ülkemiz sunduğu cazibe ile kruvaziyer turizmi için vazgeçilmez bir pazar."