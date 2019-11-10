Son Dakika Haberleri: Kuşadası'na kruvaziyerle 2 bin 657 turist geldi
Son Dakika Güncel Kuşadası'na kruvaziyerle 2 bin 657 turist geldi

Kuşadası'na kruvaziyerle 2 bin 657 turist geldi

7 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesine yanaşan Bahama bayraklı kruvaziyerdeki çoğunluğu ABD'li 2 bin 657 turist, turizme hareketlilik getirdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine yanaşan Bahama bayraklı kruvaziyerdeki çoğunluğu ABD'li 2 bin 657 turist, turizme hareketlilik getirdi.

Ege Port Limanı'na sabah saatlerinde demirleyen Norwegian Jade isimli kruvaziyerin yolcularının bir kısmı, Efes Antik Kenti ve Meryemana turuna katılmak üzere tur otobüsleri ile limandan ayrıldı.

Tur programına katılmayan yolcular da şehir merkezine yöneldi.

Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019'da Norwegian Cruise Line ve yan kuruluşlarına ait 14 kruvaziyerin Kuşadası'na sefer gerçekleştirdiğini belirtti.

Bu sayının 2020'de 36'ya çıkacağını kaydeden Güngör, şöyle konuştu:

"2016-2018'de Türkiye'yi programından çıkaran Amerika'nın büyük kruvaziyer şirketleri, 2019 yılında Türkiye'yi tekrar programlarına aldı. Kuşadası'na seferlerini gerçekleştirdiklerini görmek hem ülkemiz hem de Kuşadası turizmi açısından çok önemli bir gelişmeydi. 2020 ve 2021 yıllarında özellikle Kuşadası Limanı açısından ciddi bir büyüme gerçekleşmeye başlayacak. Zor günleri geride bırakıp hızla büyüyerek tekrar eski günlere kavuşacağız."

Kuşadası'na kruvaziyerle 2 bin 657 turist geldi

Amerika Birleşik Devletleri, Kuşadası, turist, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:53 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amerika'nın 'çekildiler' dedikleri teröristler, Tel Abyad'da bombalı saldırı düzenledi: 8 ölü, 30 yaralı
ABD'den Suriye açıklaması: Yaklaşık 500-600 askerimiz bölgede kalacak Beyaz Saray'dan küstah tehdit: Türkiye S-400'lerden vazgeçmezse yaptırım kararı alacağız Polis memurunun üzerine atlayan kedi sosyal medyada yoğun ilgi gördü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 23:56:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşadası'na kruvaziyerle 2 bin 657 turist geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]