Kuşadası'na Mars konseptli tematik turizm projesi yapılacak - Son Dakika

Kuşadası'na Mars konseptli tematik turizm projesi yapılacak

07.10.2020 13:03
Kuşadası'na Mars konseptli tematik turizm projesi yapılacak, System.String[]

Kuşadası Belediye Meclisi'nin Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında Kervansaray'da gerçekleşen Ekim ayı olağan toplantısına "Mars Colony" ismini taşıyan proje sunumu damgasını vurdu.

Kuşadası Belediye Meclisi'nin Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında Kervansaray'da gerçekleşen Ekim ayı olağan toplantısına "Mars Colony" ismini taşıyan proje sunumu damgasını vurdu. Pandemi sürecinde aldığı önlemler ve sürdürdüğü çalışmalarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi'nin öncülüğünde Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle salgın sonrası dönemin "yeni turizm" anlayışına uygun olarak yaşama geçirilecek olan Mars konseptli tematik turizm tesisi projesi, çağı yakalayan, teknolojik olanakları insan için kullanan, inovatif ve kreatif özellikleri ile dikkat çekti.

Hacıfeyzullah Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti Kuşadası Belediyesi'ne ait olan bir alan üzerinde kurulması planlanan tematik turizm tesisi "Mars Colony" projesinin bir yandan Kuşadası'nın tanıtımına önemli bir katkı sunarken bir yandan da kentin turist başına düşen harcama miktarını artırarak gayri safi milli hasılasını büyük oranda yükseltmesi bekleniyor. Kuşadası Belediye Meclisi tarafından detayları görüşülmek üzere İmar ve Şehircilik, Plan ve Bütçe ile Hukuk komisyonlarına sevk edilen proje, komisyon raporları doğrultusunda Belediye Meclisi'nde kabul edilmesi halinde ve yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından yedi ay gibi kısa bir süre içerisinde Kuşadası'na kazandırılacak.

Kuşadası Belediye Meclisi'nde "Mars Colony" projesi ile ilgili konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, turizm kentleri açısından pandemi sonrasında ortaya çıkacak olan "yeni dünyanın yeni turizm konsepti" içerisinde yer almalarının büyük önem taşıdığını belirterek şöyle konuştu; "Pandemi sonrası dönemde kitlesel bir özellik gösteren deniz-güneş-kum turizmi yerine Y ve Z kuşağının turizm anlayışı olarak kabul edilen, deneyime ve yeni keşiflere dayalı, belirli temalar etrafında şekillenen kaliteli bir turizm anlayışının ön plana çıkacağı ortadadır. Geçmişte turizmin niceliği yani turistik faaliyetlere katılan kişi sayısı önemliyken yeni dünyada değişen turist profiline uygun olarak nitelik ön plana çıkmaya başlamıştır. Tematik bir turizm tesisi olarak planlanan Mars Colony projesinin yaşama geçirilmesi ile Kuşadası'nda niceliksel turizmden niteliksel turizme geçişin ilk adımı atılmış olacaktır. Turizmcilerimizi de heyecanlandıran bu proje, hiç şüphesiz ki pandemi sonrasındaki turizm algısı ile ilgili olarak dikkatleri Kuşadası'na çekecek ve kentimize büyük bir değer katacaktır" dedi. - AYDIN

Kuşadası'na Mars konseptli tematik turizm projesi yapılacak
Kuşadası'na Mars konseptli tematik turizm projesi yapılacak
Kuşadası'na Mars konseptli tematik turizm projesi yapılacak
Kuşadası'na Mars konseptli tematik turizm projesi yapılacak

Ömer Günel, Kuşadası, Turizm, Mars, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuşadası'na Mars konseptli tematik turizm projesi yapılacak - Son Dakika Ekonomi

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