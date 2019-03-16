Kuşadası'na Sezonun İkinci Turist Gemisi Geldi

Kuşadası hafta sonu sezonun ikinci kruvaziyer gemisini ağırladı.

Kuşadası hafta sonu sezonun ikinci kruvaziyer gemisini ağırladı.



Ege Ports limanına demirleyen Malta bayraklı "Celestyal Olympia" gemisi ile seyahat eden bin 540 turist, günübirlik olarak Kuşadası'na giriş yaptı. Turistlerin büyük bölümü otobüslerle Efes ve Meryemana gibi tarihi ve turistik yerlere tura çıkarken, bir bölümü de Kuşadası çarşılarında gezdi. Celestyal Olympia gemisinin sezon boyunca Kuşadası'na 60 sefer yapacağı ve 87 bine yakın turisti getireceği açıklandı. - AYDIN

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