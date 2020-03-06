Kuşadası'na sezonun ilk kruvaziyeri geldi - Son Dakika
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Kuşadası'na sezonun ilk kruvaziyeri geldi

7 saat önce

Kruvaziyerlerin Ege'deki uğrak limanlarından Kuşadası Limanı, sezonun ilk gemisini ağırladı.

Kuşadası'na sezonun ilk kruvaziyeri geldi, System.String[]

Kruvaziyerlerin Ege'deki uğrak limanlarından Kuşadası Limanı, sezonun ilk gemisini ağırladı.

Malta bayraklı Celestyal Crystal gemisi, çoğunluğu ABD ve İngiltere uyruklu 675 yolcusuyla Kuşadası Ege Ports Limanı'na demirledi.

Yolcular, liman içinde Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün kurduğu kontrol noktası ve termal kameralardan geçerek kente giriş yaptı.

Yolcuların bir bölümü otobüslerle Efes ve Meryemana turuna çıkarken, tur programına katılmayan yolcular ve gemi personeli şehir merkezine yöneldi.


Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, gemi sefer programı kapsamında 2020 yılında Kuşadası Limanı'na 300'ün üzerinde kruvaziyer ve 350 bin turistin gelmesini beklediklerini, bu rakamın daha da artabileceğini ifade etti.

Güngör, "Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bazı gemi şirketlerinin Kuşadası'nın da içinde bulunduğu Doğu Akdeniz limanlarına yöneldiğini görmekteyiz. 2020 yılında beklenenin üzerinde gemi ve yolcu sayısına ev sahipliği yapmamız olasıdır. Umuyoruz ki bu salgın hastalık kısa zamanda sona erer ve turizm hareketlerini kısıtlayan bir unsur olmaktan çıkar." dedi.

Kovid-19 ile ilgili Kuşadası Limanı'nda Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından tüm tedbirlerin alındığını belirten Güngör, termal kameranın yanı sıra karantina odası ve özel dezenfeksiyon sistemlerinin kurulduğunu kaydetti.

Kuşadası Limanı, Kuşadası, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:32 Kaynak: AA
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