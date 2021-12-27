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Kuşadası'na sezonun son kruvaziyeri 262 turist getirdi - Son Dakika

Kuşadası'na sezonun son kruvaziyeri 262 turist getirdi

27.12.2021 13:12

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine 'Viking Sky' isimli kruvaziyer çoğunluğu ABD'li 262 turist geldi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine 'Viking Sky' isimli kruvaziyer çoğunluğu ABD'li 262 turist geldi. Turistler ören yerlerini gezip alışveriş yaptı.

2021 kruvaziyer turizmi sezonunun son gemisi olan 228 metre uzunluğunda ve 34 metre genişliğindeki Norveç bayraklı 'Viking Sky' adlı gemi, bu sabah Kuşadası Limanı'na demirledi. Gemiden inen, çoğunluğu ABD'li olan toplam 262 yolcunun bir kısmı, tur kapsamında otobüslerle İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi gibi tarihi ve turistik yerleri gezdi. Tura katılmayanlar ilçe merkezinde kalıp, çarşılarda alışveriş yaptı. 1 Ocak'ta yeniden Kuşadası Limanı'na yanaşacak olan 47 bin 842 grostonluk Norveç bayraklı Viking Sky, 2022 yılında ilçeye gelen ilk kruvaziyer gemisi olacak.

Öte yandan, Ege Port Kuşadası Limanı verilerine göre; ilçeye 2021 yılında 22 gemi seferi ile toplam 8 bin 673  kruvaziyer yolcusu geldi. Kuşadası'nı önümüzdeki yıl ise 650 kruvaziyer gemisiyle 750 bin yolcunun ziyaret etmesi bekleniyor.

Kuşadası'na sezonun son kruvaziyeri 262 turist getirdi
Kuşadası'na sezonun son kruvaziyeri 262 turist getirdi
Kuşadası'na sezonun son kruvaziyeri 262 turist getirdi
Kuşadası'na sezonun son kruvaziyeri 262 turist getirdi
Kuşadası'na sezonun son kruvaziyeri 262 turist getirdi
Kuşadası'na sezonun son kruvaziyeri 262 turist getirdi
Kuşadası'na sezonun son kruvaziyeri 262 turist getirdi
Kuşadası'na sezonun son kruvaziyeri 262 turist getirdi
Kuşadası'na sezonun son kruvaziyeri 262 turist getirdi
Kuşadası'na sezonun son kruvaziyeri 262 turist getirdi
Kuşadası'na sezonun son kruvaziyeri 262 turist getirdi
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Kuşadası Limanı, Kuşadası, Norveç, turist, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuşadası'na sezonun son kruvaziyeri 262 turist getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuşadası'na sezonun son kruvaziyeri 262 turist getirdi - Son Dakika
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