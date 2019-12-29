Kuşadası'na, sezonun son kruvaziyer gemisiyle 675 turist geldi - Son Dakika

AYDIN'ın Kuşadası Limanı'na yanaşan, Malta bayraklı, 'Celestyal Crystal' isimli kruvaziyer gemisiyle ilçeye 675 turist geldi. ABD'li ve İngiliz turistler, turistik yerleri gezip, alışveriş yaptı.

Kuşadası Limanı'na, 2019 kruvaziyer turizmi sezonunun son gemisi olan, 162 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğindeki 'Celestyal Crystal' adlı gemi geldi. 25 bin 611 grostonluk Malta bayraklı gemi, bu sabah Kuşadası Limanı'na demirlendi. Gemiden inen, ABD'li ve İngiliz toplam 675 yolcunun bir kısmı, tur kapsamında otobüslerle İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi gibi tarihi ve turistik yerleri gezerken, bir kısmı da ilçe merkezinde kalıp, alışveriş yaparak, sahildeki kafeterya ve restoranlarda oturmayı tercih etti.Kuşadası Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, 2019 kruvaziyer sezonunun son gemisini ağırladıklarını belirterek, "2019 yılında 194 gemi seferi ile 180 bin kruvaziyer yolcusunu ağırladık" dedi.