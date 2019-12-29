Kuşadası'na, sezonun son kruvaziyer gemisiyle 675 turist geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuşadası'na, sezonun son kruvaziyer gemisiyle 675 turist geldi - Son Dakika

Kuşadası'na, sezonun son kruvaziyer gemisiyle 675 turist geldi

6 saat önce

AYDIN'ın Kuşadası Limanı'na yanaşan, Malta bayraklı, 'Celestyal Crystal' isimli kruvaziyer gemisiyle ilçeye 675 turist geldi.

Kuşadası'na, sezonun son kruvaziyer gemisiyle 675 turist geldi, System.String[]

AYDIN'ın Kuşadası Limanı'na yanaşan, Malta bayraklı, 'Celestyal Crystal' isimli kruvaziyer gemisiyle ilçeye 675 turist geldi. ABD'li ve İngiliz turistler, turistik yerleri gezip, alışveriş yaptı.

Kuşadası Limanı'na, 2019 kruvaziyer turizmi sezonunun son gemisi olan, 162 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğindeki 'Celestyal Crystal' adlı gemi geldi. 25 bin 611 grostonluk Malta bayraklı gemi, bu sabah Kuşadası Limanı'na demirlendi. Gemiden inen, ABD'li ve İngiliz toplam 675 yolcunun bir kısmı, tur kapsamında otobüslerle İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi gibi tarihi ve turistik yerleri gezerken, bir kısmı da ilçe merkezinde kalıp, alışveriş yaparak, sahildeki kafeterya ve restoranlarda oturmayı tercih etti.Kuşadası Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, 2019 kruvaziyer sezonunun son gemisini ağırladıklarını belirterek, "2019 yılında 194 gemi seferi ile 180 bin  kruvaziyer yolcusunu ağırladık" dedi.


Kuşadası Limanı, Kuşadası, turist, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den önemli uyarı! Kar yağışı gece yarısından itibaren etkisini artıracak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan net mesaj: PKK'yı tarihe gömeceğiz Yaşlı adam yoluna çıkan merdiveni sallayıp boyacıyı düşürdü 5 aylık bebek beşiğinde feci şekilde can verdi! Anne ve baba sinir krizi geçirdi

Son Dakika Haberleri
19:32 İdlip'ten kaçan Suriyelilerin kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi (1) - Son Dakika
19:30 Zincirleme kazada otomobilden fırladı, o anlar güvenlik kamerasına kaydedildi - Son Dakika
19:30 Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
19:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile telefonda görüştü - Son Dakika
19:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile telefonda görüştü - Son Dakika
19:15 Meteoroloji'den önemli uyarı! Kar yağışı gece yarısından itibaren etkisini artıracak - Son Dakika
18:59 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan net mesaj: PKK'yı tarihe gömeceğiz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 19:31:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuşadası'na, sezonun son kruvaziyer gemisiyle 675 turist geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]