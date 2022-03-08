Kuşadası'na sığınan Ukraynalı kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'barış' istedi - Son Dakika
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Kuşadası'na sığınan Ukraynalı kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'barış' istedi

08.03.2022 19:45
Kuşadası'na sığınan Ukraynalı kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'barış' istedi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kuşadası Kadın Platformu tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Ukraynalı kadınlar, "Savaş istemiyoruz, kadınlar ve çocuklar artık öldürülmesin" çağrısı yaptı.

Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Kent Konseyi'nin katkılarıyla Kuşadası Kadın Platformu tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Kuşadası Belediyesi ana hizmet binası önünde bir araya gelen kadınlar, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'na kadar attıkları sloganlarla yürüdü. Kadınların ellerinde taşıdıkları dövizler ve mor balonlarla taleplerini dile getirdiği yürüyüşe, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat nedeniyle Kuşadası'na gelen Ukraynalı kadın ve çocuklar da katıldı.

'KADINLAR ÖLDÜRÜLMESİN'Ülkesini terk etmek zorunda kalarak Kuşadası'na gelen Larisa Milchenko, 8 Mart'ı ilk defa farklı bir ülkede kutladığını belirterek, "Savaş nedeniyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kendi memleketimde ve arkadaşlarımla değil, Kuşadası'nda kutlamak zorunda kaldık. Savaşın bir an önce bitmesini diliyoruz. Rusya, Ukrayna'dan çıksın, ülkemize dönmek istiyoruz. Savaşlar olmasın, kadınlar ve çocuklar öldürülmesin" dedi.'SAVAŞ İSTEMİYORUZ'

Kuşadası Ukraynalılar Derneği Başkanı Olena Burgaç da "Kuşadası Ukraynalılar Derneği olarak, savaştan kaçarak Kuşadası'na gelen masum insanlara yardım ediyoruz. Kuşadası halkı Ukrayna'ya yardım edebilmek için ayağa kalktı. Yerli ve yabancı dernekler, kurumlar bize yardım ediyor. Kuşadası'ndaki oteller bize odalarını açtı. Ukrayna'daki savaş için yardım topluyoruz. Savaşlar olmasın istiyoruz. Kötü hava şartlarına rağmen bugün Kuşadası'nda gerçekleşen 8 Mart kutlamalarına Ukraynalı kadınlar olarak katıldık, çok duygulandık. Tüm kadınların günü kutlu olsun" diye konuştu.


Kuşadası'na sığınan Ukraynalı kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'barış' istedi
Kuşadası'na sığınan Ukraynalı kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'barış' istedi
Kuşadası'na sığınan Ukraynalı kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'barış' istedi
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Dünya Kadınlar Günü, Kuşadası, Savaş, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuşadası'na sığınan Ukraynalı kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'barış' istedi - Son Dakika


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