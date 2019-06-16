Son Dakika Haberleri: Kuşadası'na yağmur sürprizi
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Kuşadası'na yağmur sürprizi

11 dakika önce

Türk turizminin önemli merkezlerinden Kuşadası'nda akşam saatlerinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağmur ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

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Türk turizminin önemli merkezlerinden Kuşadası'nda akşam saatlerinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağmur ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kuşadası'nda saat 20.00 sıralarında başlayan gök gürültülü sağanak yağmur ve fırtına, hem tatilcilere hem de esnafa zor anlar yaşattı. Yaklaşık yarım saat süreyle devam eden sağanak yağmur sırasında açık havada devam eden otellerin yemekleri ve etkinlikleri iptal edildi ve içerideki salonlara alındı. Yağmur sırasında sahilde ve sokaklarda gezen tatilciler otellerine dönmek zorunda kaldı. Masa ve sandalyeleri ve bir çok malzemeleri dışarıda olan esnaf ise malzemeleri toplamak için şiddetli yağmur karşısında zor anlar yaşadı. Şiddetli fırtınadan marina içerisindeki yatlar ve tekneler de nasibini aldı. Yatların bağlantı noktalarından kopmaması için ilave önlemler alındı. Bu arada, Kuşadası Körfezi'nde yağmurla birlikte aynı anda güneşin de açmasıyla ilginç görüntüler oluştu. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:24 Kaynak: İHA
Kuşadası, Güncel
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