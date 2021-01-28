Kuşadası'na yeni yılın ikinci kar sürprizi - Son Dakika

Kuşadası'na yeni yılın ikinci kar sürprizi

28.01.2021 15:11

Kuşadası'na yeni yılın ikinci kar sürprizi Kuşadası'nın yüksek kesimleri beyaza büründü Ege Bölgesi ve Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'na bu yıl ikinci kez kar yağdı.

Kuşadası'na yeni yılın ikinci kar sürprizi

Kuşadası'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

AYDIN - Ege Bölgesi ve Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'na bu yıl ikinci kez kar yağdı. 6 yıl aradan sonra 18 Ocak'ta kar sürpriziyle uyanan Kuşadalılar, bugün ikinci kez karla buluştu.

Kuşadası'nı yüksek kesimleri ile Yeniköy, Yaylaköy, Kirazlı ve Çınar'ı sabaha karşı etkisi altına alan kar yağışı üzerine ortaya renkli görüntüler çıktı. Aralıklarla yağan kar, evlerin çatılarını, zeytin bahçelerini ve ağaçları beyaza bürüdü. Çocuklar da sabahın erken saatlerine ve soğuğa aldırmadan büyük bir neşeyle sokağa çıkıp, kar topu oynadı.

Bu arada, Kuşadası'nın yüksek kesimleri bu yıl ikince kez karla tanışırken, şehir merkezinde ise iki gündür devam eden kuvvetli fırtına ve sağanak yağmur etkili oluyor. Kuvvetli fırtına ve zaman zaman etkili olan gök gürültülü sağanak yağmur Kuşadası'nda günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

Kuşadası'nda Salı günü başlayan kuvvetli fırtına nedeniyle teknelerin ve diğer deniz araçlarının Kuşadası Körfezi'ne açılmaları yasaklanmıştı. Fırtınanın ardından etkili olan gök gürültülü sağanak yağmur nedeniyle Kuşadası Meteoroloji Müdürlüğü vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Bu arada, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi tarafından kent genelinde yürütülen alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları sonuç verdi. Belediyeler tarafından yürütülen çalışmalar ve alınan önlemlerle iki gündür etkili olan sağanak yağış ve fırtına kent merkezinde ve ana arterlerde herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı. İki gündür 24 saat boyunca çalışan Kuşadası Belediyesi acil durum ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ve ASKİ ekipleri ile birlikte şehir merkezinde ve mahallelerde yaşanan tüm olumsuzluklara anında müdahale etti.

Kuşadası'na yeni yılın ikinci kar sürprizi
Kuşadası'na yeni yılın ikinci kar sürprizi
Kuşadası'na yeni yılın ikinci kar sürprizi
Kuşadası'na yeni yılın ikinci kar sürprizi

Kuşadası, Türkiye, Ege, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuşadası'na yeni yılın ikinci kar sürprizi - Son Dakika


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