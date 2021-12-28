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KUŞADASI'NA YILBAŞINDA ALMAN VE BULGAR TURİST İLGİSİ - Son Dakika

KUŞADASI'NA YILBAŞINDA ALMAN VE BULGAR TURİST İLGİSİ

28.12.2021 11:03

AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda, yılbaşı gecesi açık olacak otellerin tamamında doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda, yılbaşı gecesi açık olacak otellerin tamamında doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Otellere yapılan rezervasyonlarda, Almanya ve Bulgaristan'dan gelecek turistlerin yeni yıl için Kuşadası'na ilgi göstermesi dikkati çekti. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, "Yerli ziyaretçilerin ellerini çabuk tutmalarını tavsiye ediyorum. Son güne kalırlarsa otellerde yer bulamayabilirler" dedi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, yılbaşında Almanya ve Bulgaristan'dan gelecek yabancı turistleri ağırlayacak. İzmir, Ankara ve Manisa gibi yakın illerden günübirlik konaklamak için gelen yerli ziyaretçiler de ilçeye hareket kazandıracak. Kuşadası'nda yılbaşı gecesi açık olan otellerin tamamında doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Lobi, havuz başı, resepsiyon ve restoranlarını misafirleri için süsleyen Kuşadası'ndaki oteller, bu yıl da gala gecesi ve eğlence programlarında yerel sanatçıları tercih etti. Yılbaşında otel ve restoranlara gidemeyecek olanlar, Kuşadası Belediyesi tarafından sahil bandında bulunan Atatürk Bulvarı'nda sokak partisinde eğlenecek. Renkli görüntülere sahne olacak sokak partisinde DJ performansları, led ışıklı kostümler ile dans gösterileri ve lazer şovları sahnelenecek.

'ELLERİNİ ÇABUK TUTSUNLAR'

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, "Kuşadası'ndaki otellerimiz neredeyse doldu. Otellerimize yabancı turistlerin ilgisi oldukça yoğun. Bu durum turizmciler olarak bizleri çok sevindirdi. Bazı oteller tamamen Bulgar, bazıları ise Alman turistleri ağırlayacak. Elimizde çok az odamız kaldı. Bu nedenle yılbaşını Kuşadası'nda geçirmek isteyen yerli misafirlerimize ellerini çabuk tutup, bir an önce rezervasyonlarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Son güne kalırlarsa yer otellerde bulamayabilirler. Otellerdeki fiyat aralığı ise gecelik 1000 ile 2 bin lira arasında değişiyor" dedi.

'NİTELİKLİ YATAK SAYIMIZ FAZLA'

Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek de "Kasım ayının sonunda birçok otel turizm sezonu sona erdiği için kapılarını kapattı. Ancak yılbaşında iç ve dış pazardan Kuşadası'na yoğun bir talep olması nedeniyle hazırlıklarını tamamlayıp tekrar rezervasyon almaya başladı. Tur firmaları şu an yoğun şekilde yılbaşı gecesi için paket program satıyor. Kuşadası ulaşılabilirlik açısından kolay bir konumda olduğu ve nitelikli yatak sayısındaki fazlalık nedeniyle Bulgar turistler tarafından tatil için tercih edilen destinasyonların başında geliyor" diye konuştu.

KUŞADASI'NA YILBAŞINDA ALMAN VE BULGAR TURİST İLGİSİ
KUŞADASI'NA YILBAŞINDA ALMAN VE BULGAR TURİST İLGİSİ
KUŞADASI'NA YILBAŞINDA ALMAN VE BULGAR TURİST İLGİSİ

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Kuşadası, Yılbaşı, Bulgar, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KUŞADASI'NA YILBAŞINDA ALMAN VE BULGAR TURİST İLGİSİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KUŞADASI'NA YILBAŞINDA ALMAN VE BULGAR TURİST İLGİSİ - Son Dakika
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