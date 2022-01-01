KUŞADASI'NA YENİ YILIN İLK KRUVAZİYER GEMİSİ GELDİ - Son Dakika

Yılbaşı gecesi bir aile yok oldu, geriye bu fotoğraf karesi kaldı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine 2022 sezonunun ilk kruvaziyer gemisi Norveç Bayraklı Viking Sky, çoğunluğu ABD'li ve İngiliz olan 351 yolcu getirdi. Gemiden inen turistler halk oyunları ve çiçeklerle karşılandı.

2022 kruvaziyer sezonunun ilk gemisi olan 228 metre uzunluğunda ve 34 metre genişliğindeki Norveç bayraklı 'Viking Sky, bugün öğle saatlerinde Kuşadası Limanı'na demirledi. 47 bin 842 grostonluk gemiden inen çoğunluğu ABD'li ve İngiliz 351 turist halk oyunları ve çiçeklerle karşılandı. Yolcuların bir kısmı, tur kapsamında otobüslerle İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi gibi tarihi ve turistik yerleri gezdi. Tura katılmayanlar ilçe merkezinde kalıp, çarşılarda alışveriş yaptı. Ege Port Kuşadası Limanı verilerine göre; ilçeye bu yıl 650 kruvaziyer gemisiyle 750 bin turistin gelmesinin beklendiği bildirildi.