Kuşadası'na yılın ilk kruvaziyeri yanaştı - Son Dakika

Türkiye'nin önde gelen kruvaziyer limanlarından Kuşadası'ndaki Ege Port Limanı, yılın ilk gemisini ağırladı.

Norveç bayraklı Viking Sky isimli kruvaziyer, çoğunluğu ABD ve İngiltere uyruklu 351 yolcusuyla Ege Port Limanı'na yanaştı.

Yolcular, otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi ile ören yerlerine götürüldü. Bazı turistlerin Kuşadası çarşısı ve şehir merkezinde vakit geçirmeyi tercih ettikleri görüldü.

Geminin 2 gün süreyle limanda kalacağı belirtildi.

Ege Port Liman İşletmesi Genel Müdürü Aziz Güngör, yaptığı açıklamada, sezonun ilk kruvaziyerini ağırlamanın heyecanını yaşadıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Kuşadası açısından ciddi bir büyüme beklentisi içindeyiz. 2022 yılı itibarıyla zor günleri geride bıraktığımızı, bugünden sonra hızla büyüyerek eski günlere kavuşacağımızı tahmin ediyoruz. 2022 yılında 650 gemiyle 750 bin yolcu rezervasyonumuz var. Bu, ilçenin kruvaziyer tarihindeki en yüksek yolcu sayısı."