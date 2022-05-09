Kuşadası'nda 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Kuşadası'nda 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

09.05.2022 14:55

Kuşadası'nda 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olan 1 kilo 9 gram kokain, ele geçirildi.

Kuşadası'nda 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olan 1 kilo 9 gram kokain, ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Grup Amirliği ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Uzun süredir takipte olan Kuşadası polisi aldıkları istihbarat doğrultusunda Kuştur uygulama noktasında bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan E.T., A.A. ve İ.Ç, otomobilden indirildi. Yapılan aramada ise koltuğun altında poşet içerisinde saklanmış 1 kilo 9 gram kokain uyuşturucu maddesi ile 4 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şüpheli sorgusu yapılmak üzere Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan 3 şüpheliden A.A. ve İ.Ç., isimli kişiler sorgularının ardından serbest bırakılırken, E.T., isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası'nda 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kuşadası'nda 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kuşadası'nda 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kuşadası'nda 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuşadası'nda 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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