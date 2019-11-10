Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü törenleri
Son Dakika Güncel Kuşadası'nda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü törenleri

Kuşadası'nda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü törenleri

7 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yıldönümünde tüm yurtta olduğu gibi Kuşadası'nda da törenlerle anıldı.

Kuşadası'nda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü törenleri, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yıldönümünde tüm yurtta olduğu gibi Kuşadası'nda da törenlerle anıldı.


Atatürk Anıtı'ndaki törene Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, daire amirleri ile siyasi partiler ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Anıta çelenk sunumuyla başlayan törende, saat 09.05'te siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri, daha sonra Güvercinada Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde devam etti. Lisenin Kongre salonunda hazırlanan anma programını protokolün yanı sıra kalabalık bir öğrenci, öğretmen ve veli grubu izledi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programı kapsamında ayrıca İbramaki Sanat Galerisi'nde ilk ve ortaokul ile lise öğrencileri tarafından hazırlanan "Atatürk Resimleri" sergisi açıldı.


10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programı kapsamında Kuşadası Belediyesi tarafından akşam saat 20.00'da Pera Düğün Salonu'nda Oğuz Karlı şefliğinde "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" isimli bir konser düzenlenecek. - AYDIN

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Kuşadası, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:33 Kaynak: İHA
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