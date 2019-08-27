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Kuşadası'nda 10'u çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı

9 dakika önce

Kuşadası'nda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 10'u çocuk, 11'i kadın 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası'nda 10'u çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Kuşadası'nda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 10'u çocuk, 11'i kadın 39 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, bir ihbar üzerine Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'ndan görevlendirilen ekipler, Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan hareket halindeki bir lastik botu durdurdu. Durdurulan lastik bot içerisindeki 25 Suriye, 9 Somali ve 5 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 39 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Kuşadası Marinası'na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan düzensiz göçmenler il göçmen bürosuna teslim edildi. - AYDIN

Kuşadası, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:05 Kaynak: İHA
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