Kuşadası'nda 100 aileye gıda yardımı - Son Dakika

KUŞADASI Profesyonel Aşçılar Derneği (KUPAD), koronavirüsle mücadeleye destek için ekonomik açıdan mağdur vatandaşlara yardım kampanyası düzenledi. Firmaların yaptığı bağışlarla hazırlanan ve içerisinde 22 çeşit temel gıda maddesinin olduğu 100 koli, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Kuşadası, Çin'ın Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı kenetlendi. Bu kapsamda Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği, ekonomik açıdan mağdur vatandaşlara destek olmak için yardım kampanyası başlattı. "Bugün Birlik Zamanı" sloganıyla düzenlenen kampanya, kısa sürede çığ gibi büyüdü. Hayırsever firmaların yaptığı bağışlarla hazırlanan, içerisinde ay çiçek yağı, makarna, toz şeker, un, bakliyat ve peynir gibi temel gıda ürünlerinin yer aldığı 100 koli, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

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