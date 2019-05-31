Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 11'i çocuk 23 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kuşadası'nda 11'i çocuk 23 kaçak göçmen yakalandı

54 dakika önce

Kuşadası'nda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalış11'i çocuk, 6'sı kadın toplam 23 göçmen yakalandı.

Kuşadası'nda 11'i çocuk 23 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
Kuşadası'nda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalış11'i çocuk, 6'sı kadın toplam 23 göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası önlerinde bir grup kaçak göçmenin lastik bir bot ile Yunanistan'ın Sisam adasına gitmeye çalıştığı yolunda ihbar alan sahil güvenlik ekipleri bölgeye operasyon yaptı. Hareket halindeki lastik botu durduran sahil güvenlik ekipleri içerisindeki 14 Kongo, 8 Orta Afrika ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 23 kaçak göçmeni gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler il göçmen bürosuna teslim edildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:47 Kaynak: İHA
Kuşadası, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şişme trambolin rüzgarın etkisiyle ters devrildi: 3 çocuk ağır yaralandı Eski sevgilisinin çirkin tuzağına dayanamayan 2 çocuk annesi kadın, kendini astı Bakan Soylu müjdeyi verdi: Şimdi kadın özel harekat alacağız Bursa'da kızıl geyiklerin ihaleyle öldürülmesini mahkeme durdurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 20:41:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 11'i çocuk 23 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]