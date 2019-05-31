Kuşadası'nda 11'i çocuk 23 kaçak göçmen yakalandı
54 dakika önce
Kuşadası'nda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalış11'i çocuk, 6'sı kadın toplam 23 göçmen yakalandı.
Kuşadası
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:47 Kaynak: İHA
'nda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalış11'i çocuk, 6'sı kadın toplam 23 göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası önlerinde bir grup kaçak göçmenin lastik bir bot ile Yunanistan
'ın Sisam adasına gitmeye çalıştığı yolunda ihbar alan sahil güvenlik ekipleri bölgeye operasyon yaptı. Hareket halindeki lastik botu durduran sahil güvenlik ekipleri içerisindeki 14 Kongo
, 8 Orta Afrika
ve 1 Suriye
uyruklu olmak üzere toplam 23 kaçak göçmeni gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler il göçmen bürosuna teslim edildi. - AYDIN
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