Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 12 düzensiz göçmen yakalandı
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Kuşadası'nda 12 düzensiz göçmen yakalandı

22 dakika önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenlere yönelik yapılan operasyonda 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası'nda 12 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenlere yönelik yapılan operasyonda 12 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenlere ve bunlara aracılık eden organizasyonlara yönelik çalışma başlatıldı. Karaova Mahallesinde bulunan bir ikamette Yunanistan' ın Sisam Adasına geçme hazırlığında olan ve bahse konu bu evde saklanan 6'sı çocuk 12 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak olayın şüphelisi ikamette bekçilik yapan Suriye uyruklu A.A.M. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Şüpheli şahıs ve düzensiz göçmenler gerekli işlemler için emniyete götürüldü. - AYDIN

Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:58 Kaynak: İHA
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