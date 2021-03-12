Kuşadası'nda 12 Mart kutlandı - Son Dakika

Kuşadası'nda 12 Mart kutlandı

12.03.2021 16:30
Kuşadası'nda 12 Mart kutlandı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100'üncü yıldönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü nedeniyle tören düzenlendi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100'üncü yıldönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü nedeniyle tören düzenlendi. Kuşadası Kaymakamlığı öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte 'İstiklal Marşı'nı Şiir Olarak Okuma' yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Kuşadası'nda, bağımsızlığın sembolü İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. yılı dolayısıyla bir tören düzenlendi. Kuşadası'ndaki bir okulda sosyal mesafe kuralları gözetilerek gerçekleştirilen törene; Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman diğer protokol üyeleri ve çok sayıda öğrenci ile öğretmen katıldı.

Öğrenciler tarafından sahnelenen "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı" isimli tiyatro oyununun izleyenlerden büyük beğeni topladığı etkinlikte, 'İstiklal Marşı'nı Şiir Olarak Okuma" yarışmasında dereceye girenler açıklandı. Yarışmada birinciliği Feriha Ruhi Karakaş İlkokulu öğrencisi Öykü Averi, ikinciliği İbrahim Zeki Emgin İlkokulu öğrencisi Lara Esen, üçüncülüğü ise Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Ecrin Su Malgaz elde etti. Dereceye girenlere ödülleri Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan tarafından verildi.

Törende bir konuşma yapan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan "Bugün korkma, diyerek Türk milletine ilham ve cesaret veren, her okuduğumuzda gururlandığımız İstiklal Marşımızın 100'üncü yaşını kutluyoruz. Bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı, ulusumuzun zalimliğe, işgale ve emperyalizme karşı verdiği mücadelenin ve direnişin sembolüdür. İstiklal Marşı'nı Kurtuluş Savaşı yıllarında kaleme alan Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un da dediği gibi 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın', Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek var olsun. Bu duygu ve düşüncelerle Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve rahmetle anıyorum. Sevgi ve saygılarımı sunarım" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası'nda 12 Mart kutlandı
Kuşadası'nda 12 Mart kutlandı
Kuşadası'nda 12 Mart kutlandı
Kuşadası'nda 12 Mart kutlandı
Kuşadası'nda 12 Mart kutlandı
Kuşadası'nda 12 Mart kutlandı
Kuşadası'nda 12 Mart kutlandı

İstiklal Marşı, Kuşadası, Hisarcık, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda 12 Mart kutlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan hastaneye kaldırıldı Brezilya'da maça damga vuran hareket! Hakem sahanın ortasına tuvaletini yaptı Ekonomi reform paketine dijital paralar da girdi: Hukuki alt yapısı oluşturulacak Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor Danıştay'dan Andımız için nihai karar: Artık okunmayacak SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku Fenomen Jahrein, eşi ve kendisine hakaretler savuran Gaga Bulut'a ateş püskürdü Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı
Netflix şifre paylaşımını engelleyecek uygulama için düğmeye bastı Netflix şifre paylaşımını engelleyecek uygulama için düğmeye bastı         
17:06
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çok yakın zamanda görevimin başındayım Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çok yakın zamanda görevimin başındayım         
16:57
Elleri bağlı sedyede yatan göçmen, ambulans şoförü tarafından darp edildi Elleri bağlı sedyede yatan göçmen, ambulans şoförü tarafından darp edildi         
16:27
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı         
15:54
Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı         
15:43
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı! İşte madde madde yeni dönemin yol haritası Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı! İşte madde madde yeni dönemin yol haritası         
15:13
Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı         
15:01
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Yeğenlerini kurşun yağmuruna tutan amca, yanlış kişiyi öldürdüğünü polisten öğrendi Yeğenlerini kurşun yağmuruna tutan amca, yanlış kişiyi öldürdüğünü polisten öğrendi         
14:24
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İllerde yeniden kapanma olacak mı?" sorusuna yanıt: Şu an için kararlarımızın arkasındayız         
14:21
Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi         
13:57
Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı         
13:32
Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü         
12:01
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar: Kullanımdan kaynaklanan bozulmadan kiracı sorumlu değil Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar: Kullanımdan kaynaklanan bozulmadan kiracı sorumlu değil         
09:51
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 17:14:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuşadası'nda 12 Mart kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei