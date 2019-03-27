Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 12 Suçtan 7 Yıl Hapisle Aranan Zanlı Yakalandı

Kuşadası'nda 12 Suçtan 7 Yıl Hapisle Aranan Zanlı Yakalandı

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 12 ayrı suçtan 7 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı.

Kuşadası'nda 12 Suçtan 7 Yıl Hapisle Aranan Zanlı Yakalandı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 12 ayrı suçtan 7 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından suçlu veya suçluları yakalamak amacıyla başlatılan çalışmalar sonucu "tehdit ve hakaret" suçlarından aranan C.D. (27), gerçekleştirilen sıkı takip sonucu Kadınlar Denizi Mahallesinde bulunan ikametinin önünde yakalanarak gözaltına alındı. C.D.'nin yapılan sorgulamasında "yaralama,

Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek ve bulundurmak, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma ve bulundurma, tutuklu ve hükümlünün kaçması, askeri ceza kanununa muhalefet" suçları olmak üzere 12 ayrı suçtan aranmakta olduğu ve 7 yıl 9 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen C.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:41 Kaynak: İHA

Polis, Aydın, Kuşadası, 3. Sayfa
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