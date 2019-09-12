Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 13'ü çocuk 45 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kuşadası'nda 13'ü çocuk 45 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Kuşadası'ndan yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 13'ü çocuk, 8'i kadın toplam 45 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası'nda 13'ü çocuk 45 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Kuşadası'ndan yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 13'ü çocuk, 8'i kadın toplam 45 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Kuşadası Körfezi'nde görevli sahil güvenlik botu tarafından Kuşadası açıklarında Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan hareket halinde bir lastik bot tespit edildi. Lastik botu durduran sahil güvenlik ekipleri, içerisindeki 44 Suriye ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 45 düzensiz göçmeni yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan düzensiz göçmenler il göçmen bürosuna teslim edildi. - AYDIN

Kuşadası, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oğlu yemeği beğenmeyince kendini balkondan aşağı attı
Alex Morgan'dan Ronaldo için şok sözler: Gerçek yüzünü kimse bilmiyor İşe gitmeyen kadın, evinde 50 yerinden bıçaklanmış halde bulundu Cani anne, sakat olabileceğini öğrendiği bebeğini hastanenin 16. katından aşağıya attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 01:33:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 13'ü çocuk 45 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]