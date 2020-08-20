Kuşadası'nda 1500 yıllık zeytin ağacının dibine villa yaptılar - Son Dakika

Kuşadası'nda 1500 yıllık zeytin ağacının dibine villa yaptılar

Kuşadası'nda 1500 yıllık zeytin ağacının dibine villa yaptılar Kuşadası'nda 1500 yıllık bir zeytin ağacının 40 santim yakınına villa yapılması çevrecileri ve doğaseverleri harekete geçirdi.

Kuşadası'nda 1500 yıllık zeytin ağacının dibine villa yaptılar

AYDIN - Kuşadası'nda 1500 yıllık bir zeytin ağacının 40 santim yakınına villa yapılması çevrecileri ve doğaseverleri harekete geçirdi. Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), zeytin ağacının tescil edilip koruma altına alınması için başvuruda bulundu.

Kuşadası'nda çevrecileri ayağa kaldıran olay şöyle gelişti. Profesyonel turist rehberliği yapan Ceyda Baydur'un haber vermesi üzerine Kuşadası'nda yaklaşık 1500 yıllık olduğu tahmin edilen bir zeytin ağacı tespit edildi. İnceleme yapmak için bölgeye giden Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat'ın da aralarında bulunduğu EKODOSD uzmanları asırlara meydan okuyan zeytin ağacının tam dibine dubleks bir villa yapıldığını görünce gözlerine inanamadı. Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Kuşadası'nın anıt ağaçlarıyla ilgili yaptığımız çalışmaları duyan profesyonel turist rehberi Ceyda Baydur, her gün sabah sporu yaparken önünden geçtiği yaşlı bir zeytin ağacını koruma altına alınması için bizi bilgilendirdi. Yaptığımız ön tespitlerde ağacın oldukça yaşlı ve tarihe tanıklık eden, asırlara meydan okuyan görkemli bir ağaç olduğunu gördük. Ancak zeytin ağacının bulunduğu yerde yapılan bir villanın varlığı, insana 'pes doğrusu' dedirten bir şekilde inşa edildiğini tespit ettik. Büyük ve boş bir arazi varken, örnek villa niçin zeytin ağacının 40 santimetre yakınına yapılmıştır anlayamadık" dedi.

Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat ile birlikte anıt ağaçta inceleme yaptıklarını kaydeden EKODOSD Başkanı Sürücü, "Biz yapılması gerekeni yaptık. Anıt ağaçları çalıştığımız bilim danışmanımız Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat hocamızla bir incelemede bulunduk. Zeytin ağacının, daha önce yaş tespitini yaptığımız ağaçlara bakılarak takriben 1500 yaşını geçtiği, gerçek yaşının yapılacak çalışmadan sonra belli olacağını söyleyebiliriz. Ağaçla ilgili 2 kuruma bilgi verdik. Kuşadası İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri de gelerek, ağaçla ilgili inceleme yaptılar. Kuşadası Belediyesi Yapı Denetim birimi de geleceklerini, binayla ilgili durum tespiti yapacaklarını bildirdiler. Ayrıca böylesine önemli ve heybetli bir zeytin ağacının anıt ağaç statüsüne alınması için, Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü'ne müracaatımızı yapacağız. Bugüne kadar en büyüğü 1755 olan 1000 yaşın üstünde 7 ağacımız oldu. Bu ağaçlarla ilgili Anıt Zeytin Ağaçları rotasının yapılması, tabela konulması, aynı zamanda turizme kazandırılması için Kuşadası Belediyesiyle ortak bir çalışma yapacağız" diye konuştu.

Kuşadası'nda 1500 yıllık zeytin ağacının dibine villa yaptılar

Hüseyin Cahit, Kuşadası, Zeytin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 13:08

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda 1500 yıllık zeytin ağacının dibine villa yaptılar - Son Dakika
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