Kuşadası'nda 18 hırsızlığın şüphelisi 11 kişiye gözaltı - Son Dakika

Kuşadası'nda 18 hırsızlığın şüphelisi 11 kişiye gözaltı
27.04.2021 12:36
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleşen 18 hırsızlık olayının şüphelisi 11 kişi, polis ekiplerince yakalandı.
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleşen 18 hırsızlık olayının şüphelisi 11 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Kuşadası Emniyet Müdürlüğü, farklı tarihlerde birçok mahallelerdeki ev, iş yeri ve otomobilden gerçekleşen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı. Asayiş Büro Amirliği bünyesinde, özel ekip kuruldu. Hırsızlığın yaşandığı adreslerdeki güvenlik kameralarını incelendi. Yaklaşık 300 saat süren kayıtlar izlendi. Yapılan çalışma sonrası hırsızlık zanlısı 11 kişinin kimliği belirlendi. Dün çok sayıda polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 11 kişi yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
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