Kuşadası'nda 18'i çocuk 38 kaçak göçmen yakalandı
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Kuşadası'nda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 18'i çocuk, 5'i kadın toplam 38 göçmen yakalandı.
Kuşadası
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:09 Kaynak: İHA
'nda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 18'i çocuk, 5'i kadın toplam 38 göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi
'nde görevli sahil güvenlik mobil radarı tarafından Kuşadası açıklarında Yunanistan
'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan lastik bot durdurularak, içerisindeki 37 Kongo
ve 1 Filistin
uyruklu olmak üzere toplam 38 kaçak göçmen yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler, il göçmen bürosuna teslim edildi. - AYDIN
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