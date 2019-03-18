Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 18 Mart Töreni

Kuşadası'nda 18 Mart Töreni

1 saat önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kuşadası'nda 18 Mart Töreni, System.String[]
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Kuşadası'ndaki Atatürk Meydanı'nda, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende Kaymakam Sadettin Yücel, Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı ile Kuşadası Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hasan Tahsin Öztürk, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunduktan sonra Dernek Başkanı Öztürk, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı. Anma etkinlikleri, protokolün katılımıyla Kuşadası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sürdürüldü. Çanakkale Savaşı'nın canlandırıldığı gösteri, izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Dönemin askeri üniformaları içindeki liselilerin salondaki gösterisi, ayakta alkışlandı. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:28 Kaynak: DHA

Çanakkale Zaferi, Kuşadası, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İbrahim Kalın, 18 Mart'a Özel İnce Osman Ağıdı'nı Seslendirdi Erdoğan, Çanakkale'den Dünyaya Mesaj Verdi: Ayak Bastığınız Yere Gömeriz Çanakkale Zaferi Hikayesini Dinleyen Minik Yalçın, Gözyaşlarına Boğuldu Son Dakika! Hollanda Polisi Açıkladı: Utrecht Saldırganı Her Yerde Aranıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 16:59:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 18 Mart Töreni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]