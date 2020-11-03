Deprem sonrası tek katlı evlere ilgi arttı - Son Dakika

Deprem sonrası tek katlı evlere ilgi arttı

03.11.2020 17:50

Deprem sonrası tek katlı evlere ilgi arttı Kuşadası'nda 1832 hasar başvurusu yapıldı, 56 ağır hasarlı bina var Kuşadalılar deprem korkusu ile kırsal mahallere yöneldi Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi açıklarında Cuma günü meydana gelen 6.

Deprem sonrası tek katlı evlere ilgi arttı

Kuşadası'nda 1832 hasar başvurusu yapıldı, 56 ağır hasarlı bina var

Kuşadalılar deprem korkusu ile kırsal mahallere yöneldi

AYDIN - Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi açıklarında Cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Kuşadası genelinde 5 günde 1832 hasar başvurusu yapıldığı ve 56 binanın ağır hasarlı olduğu belirlenirken, depremden korkan Kuşadalılar kırsal mahallere yöneldi.

Deprem ve artçılarla birlikte yaşanan korku ve panik, Kuşadası'nda vatandaşların kırsal mahallere yönelmesine neden oldu. Deprem nedeniyle evlerinde hasar oluşan veya evleri sağlam olmasına karşın tedirginlik duyanlar kiralamak ve satın almak için tek katlı köy evlerini tercih etmeye başladı.

Depremin ardından büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar evlerinde kalmak istemedi. Artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle birçok vatandaş geceleri sokak ve parklarda geçiriyor. Kuşadası Belediyesi'ne 5 günde 1832 hasar başvurusu yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 56 binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Deprem ve tsunami korkusu Kuşadası'nda yaşayanların veya dışardan gelenlerin ev tercihlerini de etkiledi. Bina veya evlerinde hasar oluştuğu için ev kiralamak ya da satın almak isteyenler deniz kıyısından uzak yüksek kesimlerdeki kırsal mahallere yöneldi. Kuşadası'nda kırsal Kirazlı ve Soğucak mahallerindeki tek katlı köy evlerine talep ciddi oranda arttı.

Depremin yaşandığı 30 Ekim Cuma gününden bu yana yüksek kesimlerdeki evlere olan talebin giderek arttığını belirten emlak danışmanı Gamze Ermiş, "Önceden Kuşadası'ndan ev kiralamak veya satın almak isteyenler deniz kıyısına yakın manzaralı apartman veya villaları tercih ediyorlardı. Ancak depremle birlikte durum değişti. Üç gündür özellikle kıyıdan uzak, tek katlı ve bahçesi olan evlere ciddi bir talep var. Ancak bu durum fiyatlara henüz yansımış değil. Şu an emlakçıların telefonları hiç susmuyor. İlerleyen günlerde talebin daha da artmasıyla birlikte fiyatlar da yükselebilir" diye konuştu.

Deprem sonrası tek katlı evlere ilgi arttı
Deprem sonrası tek katlı evlere ilgi arttı
Deprem sonrası tek katlı evlere ilgi arttı
Deprem sonrası tek katlı evlere ilgi arttı
Deprem sonrası tek katlı evlere ilgi arttı
Deprem sonrası tek katlı evlere ilgi arttı
Deprem sonrası tek katlı evlere ilgi arttı
Deprem sonrası tek katlı evlere ilgi arttı

Kuşadası Körfezi, Ege Denizi, Kuşadası, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Deprem sonrası tek katlı evlere ilgi arttı - Son Dakika


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