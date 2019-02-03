Kuşadası'nda 2 Ayrı Hırsızlık Olayının Faili Polisin Takibi Sonucu Yakalandı
14 dakika önce
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, iki gün arayla meydana gelen hırsızlık olaylarını araştıran polis ekipleri, şüpheliyi yapılan sıkı takip sonucu yakaladı.
AYDIN (İHA) – Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde, iki gün arayla meydana gelen hırsızlık olaylarını araştıran polis ekipleri, şüpheliyi yapılan sıkı takip sonucu yakaladı.
Edinilen bilgiye göre; Kuşadası'nın Davutlar
Mahallesinde 3 gün önce meydana gelen "Evden Hırsızlık ve Mala Zarar Verme" olayı, Türkmen Mahallesinde 2 gün önce gerçekleşen "Evden Hırsızlık" olayı ile "Güveni Kötüye Kullanma" olaylarına karışan şüpheli araç, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde Cumhuriyet Mahallesi
ara sokaklarında tespit edildi. Araç
içerisinde yapılan aramada, evlerden hırsızlık olayları sonucu çalınan malzemeler ele geçirildi. Söz
konusu hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışmalar hızlandırıldı. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin F. A. (29) olduğu tespit edildi. Polisin operasyonuyla yakalanan şüphelinin yapılan üst aramasında küçük bir şişe içerisinde yaklaşık 11 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk eden F.A., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:33 Kaynak: İHA
Trafik Polisinden Tehlike Saçan Kamyon Sürücüsüne "Nereye Böyle" Anonsu
Çocuğuna Simit Veren Kadının Parasını Çalan Adam Kameralara Yakalandı
Uyuşturucudan Bayılan Gençten Polise İlginç Tepki: Polis misin, Hamamcı mısın
Bursa'da Nişanlı Çiftin Darp Edilmesiyle İlgili Gözaltına Alınan 2 Polis Serbest Bırakıldı