Kuşadası'nda 2 ayrı operasyonda 109 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda 2 ayrı operasyonda 109 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kuşadası'nda 2 ayrı operasyonda 109 düzensiz göçmen yakalandı

26 dakika önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonda 109 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası'nda 2 ayrı operasyonda 109 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonda 109 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik botlar durdurularak içerisindeki 92 Suriye, 14 Afganistan, 2 İran ve 1 Kongo uyruklu olmak üzere toplam 109 düzensiz göçmen yakalandı. 46 erkek, 22 kadın ve 41 çocuktan oluşan düzensiz göçmenler kimlik tespit işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:18 Kaynak: İHA
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