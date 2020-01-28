Son Dakika › 3. Sayfa › Kuşadası'nda 2 ayrı operasyonda 109 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Kuşadası'nda 2 ayrı operasyonda 109 düzensiz göçmen yakalandı
26 dakika önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonda 109 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:18 Kaynak: İHA
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonda 109 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik botlar durdurularak içerisindeki 92 Suriye, 14 Afganistan, 2 İran ve 1 Kongo uyruklu olmak üzere toplam 109 düzensiz göçmen yakalandı. 46 erkek, 22 kadın ve 41 çocuktan oluşan düzensiz göçmenler kimlik tespit işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN
Son Dakika AFAD ekipleri zamanla yarıştı! 12 yaşındaki Mustafa Emir'in kurtarılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Yan yana 2 musluktan birinden mazot akınca, toprağa gömülü depoya ulaşıldı Adis Jahovic ameliyat edildi Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüphelinin cesedini köpekler yedi