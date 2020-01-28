Kuşadası'nda 2 ayrı operasyonda 109 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonda 109 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik botlar durdurularak içerisindeki 92 Suriye, 14 Afganistan, 2 İran ve 1 Kongo uyruklu olmak üzere toplam 109 düzensiz göçmen yakalandı. 46 erkek, 22 kadın ve 41 çocuktan oluşan düzensiz göçmenler kimlik tespit işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

(İHA)