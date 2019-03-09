Kuşadası'nda 2 Evden Hırsızlık Şüphelisinden 1'i Tutuklandı
21 dakika önce
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
AYDIN (İHA) – Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde, evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; Kuşadası Türkmen Mahallesinde bir evden plazma televizyon çalınması üzerine Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Olay yeri ve çevrede bulunan kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu M.Y ile T.Ş. (20) isimli şüphelilerin ellerinde bulunan televizyon ile olay yerinden ayrıldıkları tespit edildi.
Candan Tarhan Bulvarı Meteoroloji Kavşağı civarında yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Sorgularının ardından mahkeme sevk edilen M.Y. adli kontrolle serbest bırakılırken, T.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:52 Kaynak: İHA
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