Kuşadası'nda 2 saat içerisinde 8 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, bir kişi de hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kuşadası'nda 2 saat içerisinde 8 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, bir kişi de hayatını kaybetti

13.07.2022 21:30
Kuşadası'nda 2 saat içerisinde 8 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, bir kişi de hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde güneşli havanın tadını çıkartmak isteyen vatandaşlar plajlara akın ederken, ilçede 2 saat içerisinde 8 kişi boğulma tehlikesi geçirirken bir kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde güneşli havanın tadını çıkartmak isteyen vatandaşlar plajlara akın ederken, ilçede 2 saat içerisinde 8 kişi boğulma tehlikesi geçirirken bir kişi hayatını kaybetti.

Dokuz günlük bayram tatilini fırsat bilen birçok vatandaş sahil beldelerini hınca hınç doldurdu. İnsan yoğunluğunun en fazla olduğu yerlerden biri de Türkiye'deki gözde turizm merkezlerinden biri olan Kuşadası oldu. Kuşadası'nda güneşli havanın tadını çıkartmak isteyen vatandaşlar Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı'na akın etti. Edinilen bilgiye göre, oluşan yoğun kalabalıkta bazı vatandaşlar sert dalgalara rağmen denize girince 2 saat içerisinde 8 kişi boğula tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Art arda yaşanan olaylar nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, sahil güvenlik ve polis ekibi sevk edilirken, vatandaşlar tarafından denizden kıyıya çıkartılan 8 kişiye sağlık ekipleri ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olanlar Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, Musa Varol (41) doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ve sahil güvenlik ekipleri bölgede sık sık anons yaparak tatilcileri bölgede denize girmemeleri, dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulundu. - AYDIN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kuşadası, Türkiye, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda 2 saat içerisinde 8 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, bir kişi de hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'nda 2 saat içerisinde 8 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, bir kişi de hayatını kaybetti - Son Dakika
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