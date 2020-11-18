Kuşadası'nda 2 uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kuşadası'nda polis ekiplerinin gerçekleştirdiği 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, biri kadın 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ve Devriye Ekipler Amirliği ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda, Cumhuriyet Mahallesi ara sokaklarında durumundan şüphelenilen bir kişi durduruldu. Yapılan sorgulamasında isminin P.Y. olduğu belirlenen şüphelinin üst aramasında 119 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konulurken, P.Y. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise Türkmen Mahallesi Candan Tarhan Bulvarı üzerinde bir araç şüphe üzerine kontrollü olarak durduruldu. Üç kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada, 11.70 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyusturucu madde ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Polis ekipleri araçta bulunan Ö.K., Ş.Y. ve H.Ş. isimli şüphelileri gözaltına alarak, sorguladı. Konu ile ilgili olarak devam eden çalışma sonucunda Türkmen Mahallesinde bir evde yapılan operasyon sonucu ise evde bulunan H.B.İ ve C.S. isimli şüpheliler yakalanırken, evde yapılan aramada, 23,83 gram kristal olarak tabir edilen metanfetamin uyuşturucu madde, bir miktar esrar maddesi ve 2 Adet cep telefonu ele geçirildi. Biri kadın iki şüpheli ise gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin polisteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - AYDIN