Kuşadası'nda 2 Yıl Hapisle Aranan Zanlı Yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası olan zanlı yakalandı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası olan zanlı yakalandı.



Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği infaz ekibinin suçluları yakalama çalışmaları kapsamında hakkında Söke 4. Asliye Ceza Mahkemesince "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A. K. ( 21 ) isimli şahıs yapılan fiziki takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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