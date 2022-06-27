Kuşadası'nda 20 bin 599 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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Kuşadası'nda 20 bin 599 şişe sahte içki ele geçirildi

27.06.2022 15:48
Kuşadası'nda 20 bin 599 şişe sahte içki ele geçirildi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, toplam 20 bin 599 şişe sahte votka ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, toplam 20 bin 599 şişe sahte votka ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Davutlar Mahallesi'nde sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen bir adres fiziki takibe alındı. Takibin sahte içki üretimi, dağıtımı ve satışı yaptığı belirlenenlere yönelik dün operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 20 bin 599 şişe sahte votka ele geçirildi. Şüpheli S.G., gözaltına alınırken, hakkında işlem başlatıldı.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Davutlar, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda 20 bin 599 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'nda 20 bin 599 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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