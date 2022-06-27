Kuşadası'nda 20 bin 599 şişe sahte içki ele geçirildi

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Davutlar Mahallesi'nde sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen bir adres fiziki takibe alındı. Takibin sahte içki üretimi, dağıtımı ve satışı yaptığı belirlenenlere yönelik dün operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 20 bin 599 şişe sahte votka ele geçirildi. Şüpheli S.G., gözaltına alınırken, hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

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