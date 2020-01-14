Kuşadası'nda 20 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 13 Kongo , 2 Komorlar, 2 Orta Afrika , 1 Somali , 1 Suriye ve 1 Mali uyruklu 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

Akbük açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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