Kuşadası'nda 20 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuşadası'nda 20 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kuşadası'nda 20 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası'nda 20 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Akbük açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 13 Kongo, 2 Komorlar, 2 Orta Afrika, 1 Somali, 1 Suriye ve 1 Mali uyruklu 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kuşadası, Akbük, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:52 Kaynak: AA
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