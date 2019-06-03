Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 20'si çocuk 62 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kuşadası'nda 20'si çocuk 62 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

Kuşadası'nda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 20'si çocuk, 22'si kadın toplam 62 göçmen yakalandı.

Kuşadası'nda 20'si çocuk 62 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
Kuşadası'nda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 20'si çocuk, 22'si kadın toplam 62 göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde görevli sahil güvenlik mobil radarı tarafından Kuşadası'na bağlı Aslan Burnu açıklarında lastik bir bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halindeki bot durdurularak içerisinde bulunan 52 Kuveyt ve 10 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 62 kaçak göçmen gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler, il göçmen bürosuna teslim edildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:10 Kaynak: İHA
Kuşadası, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


87 yaşındaki kadın, iki aile arasında çıkan kavgada hayatını kaybetti Takip ettiği kadının sırt çantasından cüzdan çaldı Beşiktaş Kadın espor LOL takımı, Avrupa'da şampiyon oldu Adana'da korkunç kaza! Acemi sürücü kaldırımda oturan iki kadını böyle ezdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 12:35:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 20'si çocuk 62 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]