Kuşadası'nda 2019 yılı motosiklet kullanıcıları için kötü geçti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda 2019 yılı motosiklet kullanıcıları için kötü geçti - Son Dakika

Kuşadası'nda 2019 yılı motosiklet kullanıcıları için kötü geçti

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2019 yılı içerisinde motosikletler üzerinde yapılan uygulama istatistikleri açıklandı.

Kuşadası'nda 2019 yılı motosiklet kullanıcıları için kötü geçti, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2019 yılı içerisinde motosikletler üzerinde yapılan uygulama istatistikleri açıklandı. Trafik polisleri 1 yıl içerisinde yaptıkları uygulamalar sonucunda binlerce motosiklet sürücüsüne ceza yazdı.


Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü motosiklet üzerinde yapılan istatistik raporları açıklandı. 1 yıl içerisinde yapılan uygulamalarda 4 bin 576 motosiklet sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun çeşitli maddelerinden ceza yazıldı. Toplamda 45 motosiklet sürücüsüne abartı egsozlu ve gürültü çıkaran motosiklet kullanılmasından ceza yazıldı. - AYDIN

Trafik Şube Müdürlüğü, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:54 Kaynak: İHA
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