Kuşadası'nda 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamaları - Son Dakika
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Kuşadası'nda 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamaları

7 saat önce

Kuşadası'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı korona virüs salgın hastalığına karşı alınan tedbirler nedeniyle buruk bir havada kutlandı.

Kuşadası'nda 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamaları, System.String[]

Kuşadası'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı korona virüs salgın hastalığına karşı alınan tedbirler nedeniyle buruk bir havada kutlandı.


Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü, yaşanan koron avirüs salgını nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Kuşadası'nda da evlerde kutlandı. Bayram nedeniyle düzenlenen resmi çelenk koyma töreni ise Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari, Oğuzhan Turan ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla Atatürk Meydanı'nda gerçekleşti. Tören Milli Eğitim Müdürü Ataman'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşuna geçilmesi ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Kuşadası Özel Naci Akdoğan İlkokulu 4-B sınıfı öğrencisi Defne Çizmeci, video konferans yoluyla temsili olarak Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in başkanlık makamını devraldı. Minik Defne arkadaşlarından gelen talepleri ilgili birim müdürlerine iletti.


Bu arada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan Başkan Ömer Günel "23 Nisan 1920 tarihi, egemenliğin kayıtsız, şartsız millete ait olması gerektiğine inanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde sürdürülen bağımsızlık mücadelesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi ile taçlandırıldığı bir dönüm noktasıdır. Aklın ve bilimin ilkeleri ışığında kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolun çizildiği tarih olan 23 Nisan, esaret altına alınmak istenen bir ulusun bağımsızlığa ve müreffeh bir yaşama attığı en önemli adımlardandır" dedi.


Milli Egemenliğin ilan edildiği bu tarihi günün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından "Geleceğin büyükleri" olan çocuklara armağan edilmiş olmasının 23 Nisan'ın önemini daha da arttırdığını ifade eden Başkan Ömer Günel şöyle dedi: "23 Nisan, gözlerindeki ışıkla yarınlarımızın teminatı ve umudumuz olan çocuklarımızın bayramıdır. Türkiye Cumhuriyeti, çocuklarımızın bizlere emanetidir. Bu emaneti 'ilelebet muhafaza ve müdafaa' etmek ise her şeyden önce çocuklarımıza karşı sorumluluğumuzdur. Onların gözlerindeki ışığı korumak, enerjilerini doğru alanlara kanalize etmelerini, donanımlı ve üretken bireyler olarak geleceğe umutla bakmalarını sağlamak adına atılacak her adım güzel bir geleceğin garantisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutlamanın mutluluğu ve gururuyla, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı minnet ve şükran duygularıyla anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Tüm çocuklarımıza söz veriyorum, bu günleri geride bıraktığımızda, Kuşadası sahilinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı büyük bir coşkuyla kutlayacağız." - AYDIN

Kuşadası, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 02:48 Kaynak: İHA

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