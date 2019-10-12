Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 24 göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda 24 göçmen yakalandı

Kuşadası'nda 24 göçmen yakalandı

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya hazırlanan 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası'nda 24 göçmen yakalandı, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya hazırlanan 24 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenlere yönelik olarak yaptıkları çalışmalar neticesinde Karaova Mahallesi Sahil Sitelerinde 1 adet bot ve 1 adet bot Motoru ile 4 adet bot şişirme pompasının bulunması üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı.


Elde edilen bilgiler doğrultusunda olayla bağlantısı olduğu tespit edilen araç takibe alındı. Aracın dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlaması sonucu yaşanan kovalamaca sonucu araç Soğucak Mahallesi Yaylaköy çıkışında terk edilmiş olarak bulundu. Araç içerisinde 8 Kongo Cumhuriyeti 16 Afganistan uyruklu olmak üzere 24 düzensiz göçmen yakalandı.


Göçmenler gerekli işlemler için emniyete götürüldü ve akabinde Aydın Göç İdaresine teslim edildi. Olayla ilgili olarak tespit edilen A.Z. isimli şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışmalar başlatıldı. - AYDIN

Kuşadası, Polis, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TBMM'deki 'çay ve simit' tartışmasına AK Partili Turan'dan operasyon tepkisi
Sunucu Buket Aydın eleştirilere halkın içinde çektirdiği yeni fotoğraflarla yanıt verdi Buket Aydın'ın operasyon bölgesinin sınırında verdiği pozdaki saati Twitter'da trend oldu Bağcılar'da bir apartmanın çatısı alev alev yandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 15:45:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 24 göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]