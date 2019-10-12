Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 24 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Kuşadası'nda 24 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası'nda 24 kaçak göçmen yakalandı

26 dakika önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yapılan çalışmada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 24 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası'nda 24 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yapılan çalışmada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 24 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bugün saat 06.00 sıralarında, Karaova Mahallesi'nde bir minibüsü kontrol etmek istedi. Ancak uyarıya rağmen minibüs sürücüsü durmadı. Polisin peşine düştüğü minibüs, Soğucak Mahallesi Yaylaköy çıkışında park halinde bulundu. Araçta yapılan kontrolde 8'i Kongo Cumhuriyeti, 16'sı Afganistan uyruklu olmak üzere 24 göçmen yakalandı. Göçmenlerden 9'unun çocuk, 2'sinin bebek olduğu belirtildi. Emniyete götürülen göçmenlerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:12 Kaynak: DHA
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