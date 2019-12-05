Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 24'ü çocuk 40 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Kuşadası'nda 24'ü çocuk 40 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Kuşadası'nda 24'ü çocuk 40 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuşadası'nda 24'ü çocuk 40 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuşadası açıklarında geçen salı günü devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekibi, saat 06.40'ta, bir lastik bot tespit ederek, durdurdu. Lastik botta 8'i erkek, 8'i kadın, 24'ü çocuk Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen yakalandı. Kıyıya getirilen göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kuşadası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mucize Doktor'un yayınlanan yeni fragmanında Ferman'ın sırrı ortaya çıkıyor
14 yaşındaki çocuk, tartıştığı arkadaşını öldürdü Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik davada Alparslan Kuytul tahliye edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 16:48:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 24'ü çocuk 40 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]