Kuşadası'nda 3 Ayrı Hırsızlık Olayının Şüphelisi Yakalandı

Kuşadası'nda üç ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak aranan bir kişi polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kuşadası'nda üç ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak aranan bir kişi polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda 30 Ocak 2019 günü Hacıfeyzullah Mahallesinde bulunan iş yerinden, 26 Şubat 2019 günü Camikebir Mahallesinde bulunan bir marketten ve 5 Mart 2019 günü Yavansu Mahallesinde bulunan dubleks bir evde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Olay yeri ve güzergah üzerinde bulunan kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık olayını A.G.(26) ismli şahsın gerçekleştirdiği tespit ederek, şüpheliyi evine düzenlenen bir operasyonla gözaltına aldı. Polisteki sorgulamasının ardından mahkemeye sevk edilen üç ayrı hırsızlık olayının şüpheli A.G. tutuklanarak, cezaevine konuldu. - AYDIN

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