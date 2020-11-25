Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3 iş yeri sahibi hakkında kaçak tütün satışı yaptıkları iddiasıyla yasal işlem başlatıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak tütün satışı yapan iş yerlerini denetledi.
Belirlenen adresteki aramalarda 11 bin 120 dal sarılmış sigara ile 16 kilogram satışa hazır tütün ele geçirildi.
İş yeri sahipleri G.H, G.D ve I.A. hakkında yasal işlem yapıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kuşadası'nda 3 iş yeri sahibine 'kaçak tütün'den işlem yapıldı - Son Dakika