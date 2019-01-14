Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 3 Marketi Soyan Hırsız Tutuklandı

Kuşadası'nda 3 Marketi Soyan Hırsız Tutuklandı

8 dakika önce

AYDIN (İHA) –Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 3 ayrı marketten hırsızlık olayının şüphelisi, polisiz yaptığı güvenlik kamerası incelemesi sonucu yakalandı.

Kuşadası'nda 3 Marketi Soyan Hırsız Tutuklandı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 3 ayrı marketten hırsızlık olayının şüphelisi, polisiz yaptığı güvenlik kamerası incelemesi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası'nın Karova Mahallesinde bulunan iki markette meydana gelen işyerinden hırsızlık olayı ile Davutlar Mahallesinde bulunan başka bir marketteki hırsızlık olaylarıyla ilgili olarak Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin işyerinde ve çevrede bulunan güvenlik kameralarının bir kaç gün boyunca süren titiz incelemeleri sonucu hırsızlık olaylarını gerçekleştiren S.A.(27) isimli şahsın tespiti yapıldı. S.A., elde edilen bilgiler ve gerçekleştirilen takip sonucunda Ege Mahallesi Gönülkent önünde yakalanarak gözaltına alındı.

S.A'nın yapılan sorgulamasında Söke Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "silahlı yağma, hırsızlık, hükümlü ve tutuklunun kaçması" dahil toplam 5 dosyadan da arandığı ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen S.A., yapılan sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:28 Kaynak: İHA

Davutlar, Aydın, Kuşadası, 3. Sayfa
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