Kuşadası'nda 3 otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

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Kuşadası'nda 3 otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı
18 dakika önce
Kuşadası siteler bölgesinde meydana gelen trafik kazasın aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu üç otomobil çarpıştı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:43 Kaynak: İHA
Kuşadası siteler bölgesinde meydana gelen trafik kazasın aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu üç otomobil çarpıştı.
Edinilen bilgiye göre, Siteler bölgesinde seyir halinde olan 09 K 1254, 35 AC 5567 ve 35 AE 4321 üç otomobil aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu Dörtyol mevkiinde çarpıştı. Maddi hasar meydana gelen ve şans eseri ölen ya da yaralanan olmayan trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı. - AYDIN
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