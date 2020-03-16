Kuşadası'nda 3 otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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Kuşadası'nda 3 otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı

6 saat önce

Kuşadası'nda 3 otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı Kuşadası siteler bölgesinde meydana gelen trafik kazasın aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu üç otomobil çarpıştı.

Kuşadası'nda 3 otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı

AYDIN - Kuşadası siteler bölgesinde meydana gelen trafik kazasın aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu üç otomobil çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, Siteler bölgesinde seyir halinde olan 09 K 1254, 35 AC 5567 ve 35 AE 4321 üç otomobil aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu Dörtyol mevkiinde çarpıştı. Maddi hasar meydana gelen ve şans eseri ölen ya da yaralanan olmayan trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

Kuşadası'nda 3 otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı

Kuşadası, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:58 Kaynak: İHA
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