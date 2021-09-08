Kuşadası'nda 30 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Kuşadası'nda 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 30 düzensiz göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 30 düzensiz göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Edinilen bilgilere göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan göçmenler sağlık kontrolü ve ifadelerinin alınmasının ardından il göçmen idaresi yetkililerine teslim edildi. (İsmail Ümit Dilşen/İHA)

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