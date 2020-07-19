Kuşadası'nda 300 yıllık anıt ağacın çevresini hafriyat dökerek, çöplüğe çevirdiler - Son Dakika

Kuşadası'nda 300 yıllık anıt ağacın çevresini hafriyat dökerek, çöplüğe çevirdiler

Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı Meşelikuyu Mevkii'nde bulunan koruma altındaki zeytingiller familyasından 300 yıllık Dişbudak (Fraxinus angustifolia Vahl.) ağacının çevresi kendini bilmezler tarafından hafriyat dökülerek, çöplüğe çevrildi.

Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı Meşelikuyu Mevkii'nde bulunan koruma altındaki zeytingiller familyasından 300 yıllık Dişbudak (Fraxinus angustifolia Vahl.) ağacının çevresi kendini bilmezler tarafından hafriyat dökülerek, çöplüğe çevrildi. Çevrecilerin şikayeti üzerine harekete geçen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, anıt ağaç çevresini temizleterek uyarı levhaları dikti ve sert önlemler alınacağını açıkladı.

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Kuşadası genelindeki doğal alanlarda moloz ve hafriyat dökümüyle ilgili yaşanan sorunlar konusunda Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği(EKODOSD) tarafından Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e bir rapor sunuldu. Rapor içerisinde en dikkat çeken konu ise Güzelçamlı Meşelikuyu Mevkii'nde bulunan koruma altındaki zeytingiller familyasından 300 yıllık Dişbudak (Fraxinus angustifolia Vahl.) ağacının çevresi kendini bilmezler tarafından hafriyat dökülerek, çöplüğe çevrilmesi oldu. Yaşananlar üzerine hemen harekete geçen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, hem anıt ağacın hem de diğer doğal alanlardaki hafriyat ve molozları temizlik işleri ekipleriyle temizlettirdi, hem de aynı sorunun bir daha tekrarlanmaması için önlemler aldı. Anıt ağaç ile doğal alanlara uyarı levhaları dikilerek, buralara moloz ve hafriyat dökenlerle ilgili yaptırımlar yazıldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in moloz ve hafriyat konusundaki duyarlılığına ve aldığı önlemlere teşekkür eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, " Çevreye dökülen molozlar, hemen her turizm kentinin en büyük sorunlarından birini oluşturmaktadır. İnşaat yoğunluğu ve her yıl sürekli artan tadilatlar sonucu, bu faaliyetlerden çıkan atıklar ne yazık ki genellikle ekolojik hassasiyeti olan doğal alanlara döküldüğü görülmektedir.Biz de molozlarla ilgili Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e ziyarette bulunduk. Molozların ve kullanılmayan ev eşyaları gibi atıkların, kentin doğal kalmış alanlarına, yeşil makiliklerin içine ve dere yataklarına döküldüklerini gösteren bir rapor sunduk.Öncelikle; Meşelikuyu mevkiinde harika bir peyzajı bulunan anıt Dişbudak ağacının etrafına, Kirazlı - Yaylaköy yolunun kıyısına ve Müjgan Şavkay dağı olarak bilinen Kemerönü mevkiindeki doğal alanlara dökülen molozların temizlenmesini talep ettik. Başkan Ömer Günel derneğimizi arayarak, konu hakkında ilgili birimleri ve kurumları bilgilendirdiğini en kısa sürede temizleneceğini bildirdi. Biz de bahse konu olan alanlardaki çalışmaları takip ettik. Her üç alandaki molozlar ve çöpler temizlendi. Sadece Kemerönü mevkiindeki alandan 25 kamyon moloz ve çöpün çıkması düşündürücüdür. Kuşadası Belediyesi tarafından bu tip alanlara; çöp, moloz ve bahçe atığı dökenler hakkında 5326 Sayılı Kabahatlar Kanunu'nun 41. Maddesi gereği, 9.898 TL.'ye varan para cezasının uygulanacağına dair birer uyarı tabelası dikildi. Bahse konu olan alanların temizlenmesi için gerekli çalışmaları yaptıran Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür ederiz. Kuşadası Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü tarafından da anıt Dişbudak ağacının çevresine bir peyzaj çalışmasının yapılacağı ve tanıtım tabelasının dikileceği bildirildi" dedi.

" TAHRİBATA İZİN VERMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL "

Bu arada, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, doğal alanları korumanın önemine dikkat çekerek "Bu kentin her taşı, her karış toprağı bizim için değerlidir. Ekolojik alanlarımızı ve anıt ağaçlarımız gibi hem tarihsel hem de doğal olarak çok önemli olan varlıklarımızı kimsenin tahrip etmesine ve kirletmesine izin vermemiz mümkün değildir. Bu konudaki tavrımız, duruşumuz açık ve nettir" diye konuştu.

(İHA)

Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel, Güzelçamlı, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 11:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda 300 yıllık anıt ağacın çevresini hafriyat dökerek, çöplüğe çevirdiler - Son Dakika
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