Kuşadası'nda 31 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda 31 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kuşadası'nda 31 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kaçak yollarla yunan adalarına gitmeye çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası'nda 31 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kaçak yollarla yunan adalarına gitmeye çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; 28 Aralık 2019 tarihinde saat 07.24'te, Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler bölgeye intikal etti. Bölgede yapılan denetimlerde ele geçirilen lastik botta bulunan 26 Suriye, 4 Filistin ve 1 İran uyruklu olmak üzere toplam 31 düzensiz göçmen (12 erkek, 8 kadın, 11 çocuk) yakalandı. Yakalanan 31 düzensiz göçmenler kıyıya getirildi. yakalanan düzensiz göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 05:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Karlı yolda 9 otomobil birbirine girdi! Dehşet anları kamerada
Kocasını öldüren kadından kan donduran ifade: Babanı öldürdüm polisi ara Eşini cep telefonunu şarja takmayı unuttuğu için döven koca tutuklandı Başkent'te yürek yakan kadın cinayeti

Son Dakika Haberleri
23:56 Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika Haber
23:55 Beylikdüzü'nde kayganlaşan yolda kaza: 1 yaralı - Son Dakika Haber
23:50 Ankara-Kayseri karayolunda otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika Haber
23:39 Anne ve oğlu mantardan zehirlendi - Son Dakika Haber
23:39 Diyarbakır'da trafik kazası: 2'si çocuk 4 yaralı - Son Dakika Haber
23:21 Bakan Soylu'dan HDP'li Temelli'nin yerli otomobil eleştirisine yanıt: Onun pilden anladığı C4'e takılan pil - Son Dakika Haber
23:15 Hastanede yatan lösemi hastası oğlunun serumuna dışkı enjekte etti! - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 00:09:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuşadası'nda 31 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]